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الزاملي يدعو للاستفادة من تقرير البعثات الأممية والأوروبية بالاصلاحات النيابية

الزاملي يدعو للاستفادة من تقرير البعثات الأممية والأوروبية بالاصلاحات النيابية
الثلاثاء ٠١ مارس ٢٠٢٢ - ٠٢:٣٢ بتوقيت غرينتش

دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، حاكم الزاملي، اليوم الثلاثاء، إلى الاستفادة من توصيات التقرير البعثات الأممية والأوروبية لاسيما المتعلقة منها بالإصلاحات النيابية والانتخابية.

العالم - العراق

وقال مكتب الزاملي في بيان ، إن الأخير "استقبل فيولا فون كرامون رئيسة بعثة الاتحاد الاوروبي لمراقبة الانتخابات، وااكنا كليفسكايتي القائم بأعمال البعثة في العراق والوفد المرافق لهم، حيث جرى تقديم نسخة من التقرير النهائي للرصد الانتخابي المنجز من قبل البعثة حول الانتخابات النيابية الاخيرة التي شهدها العراق , والمتضمن 23 توصية".

وعدّ الزاملي، وفق البيان، "البعثات الاوروبية والاممية شريك اساسي لانجاح العملية الديمقراطية والانتخابية في البلاد ، داعيًا الى اهمية تقوية أواصر العمل المشترك معها والاستفادة من التوصيات المذكورة في التقرير سيما المتعلقة منها بالإصلاحات النيابية والانتخابية , معربًا حرصه في استمرار عقد الندوات والجلسات الحوارية مع البعثات للوصول الى تشريعات اكثر رصانة ودقة".

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