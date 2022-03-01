الثلاثاء ٠١ مارس ٢٠٢٢
٠٢:٤٧ GMT
فارسی
البث المباشر

زاخاروفا تصف بوريل "بالماكر"

زاخاروفا تصف بوريل
الثلاثاء ٠١ مارس ٢٠٢٢ - ٠٢:٢٢ بتوقيت غرينتش

وجهت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اللوم إلى الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بفشل زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى جنيف لحضور اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث وصفته "بالماكر".

العالم - روسيا

وفي وقت سابق، قال بوريل إن "الاتحاد الأوروبي لم يمنع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من السفر لحضور اجتماع لمجلس حقوق الإنسان في جنيف".

وكتبت زاخاروفا عبر قناتها على "تيلغرام": "لذا، سيد بوريل، مكرك يكمن في حقيقة أنه عندما طلب سيرغي لافروف موقف البلدان بصفتها الوطنية بشأن القضايا الأمنية الحاسمة لبلدنا، فقد أجبت عن جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي، وعندما رفضت هذه الدول السماح للوفد بالسفر إلى اجتماع الأمم المتحدة في جنيف، بسبب قيود الاتحاد الأوروبي التي أعلنتها، فأنت تقول إن هذا هو قرارهم السيادي، إن هذا خداع الماكرين".

وفي وقت سابق ، أفادت الخارجية الروسية أن مناشدة الأمانة العامة للأمم المتحدة بشأن هذه القضية لم تسفر عن نتائج، ولم تتمكن قيادة المنظمة من ضمان مشاركة الوفد الروسي برئاسة لافروف.

وقال مصدر دبلوماسي في جنيف لوكالة "سبوتنيك" إن "زيارة لافروف إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ومؤتمر نزع السلاح، ألغيت بسبب حظر على رحلته من قبل عدد من دول الاتحاد الأوروبي".

وكان من المقرر زيارة وزير الخارجية الروسي في اليوم الثلاثاء 1 مارس/ آذار، وكان من المقرر أن يتحدث لافروف في الجلسة التاسعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان.

روابط ذات صلة

زاخاروفا: عقوبات الغرب ضد بوتين ولافروف خطوة وضيعة

زاخاروفا: روسيا تريد ضمانات أمن نصية من واشنطن والناتو

الخارجية الروسية تعلن هدف العملية العسكرية في أوكرانيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. باحثة تكشف سبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

الزاملي يدعو للاستفادة من تقرير البعثات الأممية والأوروبية بالاصلاحات النيابية

المحكمة العليا للاحتلال تجمد عمليات طرد عائلات حي الشيخ جراح

الامن العراقي يطيح بالمسؤول المالي لـ"ولاية دجلة" بداعش

السودان.. 130 إصابة في مظاهرات “مليونية 28 فبراير”

هذا ما قاله الرئيس عون لوفد الخزانة الاميركي ..