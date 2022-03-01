السعودية تعلق على قرار مجلس الأمن تصنيف حركة أنصار الله 'إرهابية'

العالم - اليمن

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، "واس" رحب مجلس الوزراء السعودي في اجتماعه اليوم بتصنيف أنصار الله جماعة إرهابية وتوسيع الحظر على إيصال الأسلحة إلى اليمن ليشمل جميع أفرادها.

وكان مجلس الأمن الدولي، فرض في وقت سابق، حظر أسلحة على حركة "أنصار الله" في اليمن.

وأفادت وسائل إعلام سعودية، بأن "المجلس صوت بالموافقة على الاقتراح الذي قدمته دولة الإمارات لفرض حظر أسلحة على أنصار الله"، والتي تصنفها "جماعة إرهابية".

وأقر المجلس القرار بعد موافقة 11 صوتا عليه، بينما امتنع أعضاء المجلس الأربعة الباقون، أيرلندا والمكسيك والبرازيل والنرويج، عن التصويت.

جدير بالذكر ان السعودية تقود تحالف عدوان على اليمن منذ نحو 7 سنوات، استهدفت به البشر والحجر واستخدمت فيه كافة الاسلحة لقصف المدنيين والمنشآت الخدمية والاحياء والبنى التحيتية، هذا اضافة الى فرضها بمساعدة الغرب حصارا على البلاد ادى الى مجاعات وازمات اقتصادية وفي الوقود وانتشار الاوبئة والامراض ما ادى الى تدهور الاوضاع الانسانية المتأزمة اصلا في اليمن.

كما ان هذا العدوان ادى الى سقوط عشرات آلاف الضحايا من المدنيين بشكل مباشر، بينهم نساء واطفال، اضافة الى وفات المئات بشكل غير مباشر بسبب الامراض والحصار البري والجوي والبحري.

ومنذ بداية العدوان اخذت حركة انصار الله، بالاضافة الى الجيش اليمني واللجان الشعبية، على عاتقها، الدفاع عن البلاد واستطاعت الحاق الهزائم المتكررة بتحالف العدوان السعودي، اضافة الى العمليات النوعية التي نفذتها في السعودية والامارات ردا على المجازر التي يرتكبها التحالف بحق المدنيين الآمنين، في ظل صمت من قبل المجتمع الدولي الذي يتبجح بحقوق الانسان.

ولذلك فجاء هذا القرار كالماء البارد على قلوب دول تحالف العدوان بسبب الاذى الذي لحق بها من العمليات النوعية اليمنية، ولكن اليمنيون يؤكدون ان هذه الخطوات لن تؤثر بهم بعد كل المجازر التي ارتكبت بحقهم في ظل الصمت المطبق لمجلس الامن.