موسكو: عرضنا على الغرب العمل المشترك ولكنه رفض

العالم - روسيا

وقالت زاخاروفا على الهواء في قناة "روسيا24" التلفزيونية، اليوم الثلاثاء، "لقد كانت دعوة للعمل معا ... تم تجاهل هذا العمل ببساطة من قبلهم (الدول الغربية) ثم تم حظره."

هذا وقال الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الثلاثاء، إن الغرب يحاول تقويض المفاوضات بين الجانبين الروسي والأوكراني بتصريحاته حول إمداد أوكرانيا بالأسلحة.

ونقلت وكالة الأنباء البيلاروسية "بيلتا"عن لوكاشينكو قوله: "لماذا يطلقون مثل هذه التصريحات؟ من أجل تقويض المفاوضات وتخفيضها. وأيضا يغضبون من بوتين بسبب أنه صرَح بإحياء قوات الردع".

وأعرب لوكاشينكو عن أمله ألا يتطور الوضع في أوكرانيا إلى صراع عالمي، قائلا "أسأل الله ألا يتطور الوضع في أوكرانيا إلى صراع عالمي. وحتى أنه (هذا الصراع) لم يبدأ في عام 2014، حينها دخل لأول مرة مرحلة مسلحة حادة، ولكن ما الذي سبق ذلك؟".

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الخميس الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا. وتهدف العملية، كما أوضح الرئيس الروسي، إلى وقف عسكرة أوكرانيا ومواجهة النازيين الجدد.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية، أنه يتم استهداف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، فقط؛ وأن السكان المدنيين ليسوا تحت التهديد.