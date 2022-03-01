الثلاثاء ٠١ مارس ٢٠٢٢
٠٤:٠٢ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.. باحث سياسي: تكلفة الحرب في اوكرانيا ستكون باهظة على الإتحاد الاوروبي

الثلاثاء ٠١ مارس ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٨ بتوقيت غرينتش

قال الباحث في العلاقات الدولية محمد العمري أن ما يحصل أوكرانيا ليست بمعنى الحرب هي جزء من الصراع الذي يشهده النظام الدولي وهو صراع يتعلق بصراع النفوذ وصراع الوجود.

العالم - خاص العالم

وأضاف العمري خلال مشاركته في تغطية خاصة لقناة العالم حول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في يومها السادس أن صراع النفوذ هو أن الولايات المتحدة تسعى لبسط سيطرة حلف الأطلسي في اوروبا الشرقية على حساب الأمن القومي الروسي.

وأوضح العمري أن أمريكا قررت جر اوروبا بالكامل نحو مواجهة روسيا دون التفكير بشكل حقيقي من قبل الدول الأوروبية بتبعات هذا القرار واليوم حصل نوع من مقاربات ومقارنة ما بين الوضع الأوروبي بين شهري شباط ونهاية شهر آذار لوجدنا تكلفة الحرب ستكون كبيرة جدا على الإتحاد الأوروبي.

ودخلت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها السادس، حيث أعلن الجيش الأوكراني أن 3 دول أوروبية تنقل لأوكرانيا 70 طائرة قد تكون مرابطة في بولندا.

وأكد مندوب روسيا لدى مجلس الأمن الدولي فاسيلي نيبنزيا أن موسكو لن تسمح بانضمام اوكرانيا الى حلف الناتو، معتبرا ذلك تهديدا وجوديا لبلاده.


وخلال مؤتمر صحافي قال فاسيلي إن موسكو لم تعلن الحرب على اوكرانيا، وإن ما تقوم به هو عملية عسكرية خاصة. وندد فاسيلي بقرار واشنطن طرد اثني عشر دبلوماسيا روسيا من الولايات المتحدة، واعتبر القرار انتهاكا صارخا لاتفاقية الأمم المتحدة التي وقعتها الولايات المتحدة بصفتها الدولة المضيفة.كما ندد السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف بالخطوة.

روابط ذات صلة

صحيفة: روسيا طلبت من أوكرانيا نزع سلاحها خلال المفاوضات

سوريا تستنكر الحملة التي يشنها الغرب وأذرعه الإعلامية ضد روسيا

ترامب: كانت ستكون هناك أسعار غاز منخفضة لولا الانتخابات المزورة

شويغو يعلن موعد انتهاء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تشاهدون في هذه الحلقة من برنامج مع الحدث أوكرانيا ومعركة روسيا مع الفيلق الدولي والعقوبات

شاهد.. باحث سياسي: تكلفة الحرب في اوكرانيا ستكون باهظة على الإتحاد الاوروبي

بالفيديو.. مسؤول يمني يكشف عن السبب الرئيسي لأزمة الوقود الخانقة التي يعانيها الشعب

تحذير .. دواء شهير يتسبب في الإصابة بأمراض القلب

تونس.. وفاة 9 مهاجرين وإنقاذ آخرين بعد غرق قاربهم في البحر المتوسط

شاهد.. باحث عراقي: العملية الروسية في أوكرانيا تأتي لحماية الأمن القومي الروسي