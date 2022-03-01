شاهد.. باحث سياسي: تكلفة الحرب في اوكرانيا ستكون باهظة على الإتحاد الاوروبي

العالم - خاص العالم

وأضاف العمري خلال مشاركته في تغطية خاصة لقناة العالم حول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في يومها السادس أن صراع النفوذ هو أن الولايات المتحدة تسعى لبسط سيطرة حلف الأطلسي في اوروبا الشرقية على حساب الأمن القومي الروسي.

وأوضح العمري أن أمريكا قررت جر اوروبا بالكامل نحو مواجهة روسيا دون التفكير بشكل حقيقي من قبل الدول الأوروبية بتبعات هذا القرار واليوم حصل نوع من مقاربات ومقارنة ما بين الوضع الأوروبي بين شهري شباط ونهاية شهر آذار لوجدنا تكلفة الحرب ستكون كبيرة جدا على الإتحاد الأوروبي.

ودخلت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها السادس، حيث أعلن الجيش الأوكراني أن 3 دول أوروبية تنقل لأوكرانيا 70 طائرة قد تكون مرابطة في بولندا.

وأكد مندوب روسيا لدى مجلس الأمن الدولي فاسيلي نيبنزيا أن موسكو لن تسمح بانضمام اوكرانيا الى حلف الناتو، معتبرا ذلك تهديدا وجوديا لبلاده.



وخلال مؤتمر صحافي قال فاسيلي إن موسكو لم تعلن الحرب على اوكرانيا، وإن ما تقوم به هو عملية عسكرية خاصة. وندد فاسيلي بقرار واشنطن طرد اثني عشر دبلوماسيا روسيا من الولايات المتحدة، واعتبر القرار انتهاكا صارخا لاتفاقية الأمم المتحدة التي وقعتها الولايات المتحدة بصفتها الدولة المضيفة.كما ندد السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف بالخطوة.