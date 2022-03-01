رئيس بيلاروسيا: المحادثة مع زيلينسكي كانت صعبة لكننا اتفقنا في النهاية

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ونقلت وكالة الأنباء البيلاروسية "بلتا" عن لوكاشينكو قوله: "لقد كانت محادثة صعبة، لقد اعتبرنا معتدين، لكن في النهاية اتفقنا"، مضيفاً: "قلت له إنّ الوفد الروسي في انتظارك في غوميل. أنت في حالة حرب. توقف عن المعارضة، لأنّ كل الكلاب ستهجم عليك".

وجرت المفاوضات بين وفد أوكراني ووفد روسي يرأسه مساعد الرئيس الروسي، فلاديمير ميدينسكي، يوم أمس، في بيلاروسيا.

وقال مكتب الرئيس الأوكراني، في وقت سابق، إنّ الموضوع الرئيسي المطروح على طاولة المفاوضات هو "وقف فوري لإطلاق النار وخروج القوات الروسية من أراضي أوكرانيا".

وقال زيلينسكي إنّ الجولة الأولى من المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا "لم تحقق نتائج نريدها"، مشيراً إلى أنّ الطرف الأوكراني سيقرر "كيفية الانتقال إلى الجولة الثانية" بعد أن يقيم نتائج الجولة الأولى.