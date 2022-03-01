حماس: اعتقال السلطة أسرى محررين "سلوك غير وطني"

العالم-فلسطين

واستنكرت حركة "حماس" في بيان صحفي، اقتحام أجهزة أمن السلطة، منازل الأسرى والمحرَّرين والمطلوبين للاحتلال، واعتقالها المحرَّر أدهم مرعي من مخيم جنين.

وأدانت الحركة "بشدّة هذا السلوك الأمني المشين في الإقدام على اعتقال أبناء وعوائل المطلوبين لقوَّات الاحتلال، ونعدّه جريمة مركّبة، تتجاوز كلّ الأعراف الوطنية، ولا تخدم سوى الاحتلال الصهيوني في حربه ضدَّ شعبنا ومقاومته"، على حد تعبير البيان.

وأكدت الحركة أنَّ "تزامن ملاحقة أجهزة أمن سلطة أوسلو، للنشطاء والأسرى المحرَّرين، في وقت يقتحم جيش الاحتلال مخيم جنين ويغتال اثنين من المقاومين، يعكس حجم السّقوط الوطني لهذه الأجهزة، ويكشف مدى بشاعة جريمة التنسيق الأمني في تقديمها خدمة مجانية للاحتلال، في ملاحقة واعتقال أبنائنا الرّافضين لجرائمه، والمدافعين عن أرضهم ومقدساتهم".