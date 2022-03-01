السورية للبريد تواصل دفع تعويضات نهاية الخدمة للعسكريين المسرحين

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وذكر مدير بريد دمشق رأفت النايف أن العدد الإجمالي للمستفيدين الذين وردت بياناتهم إلى مديريات البريد في كافة المحافظات بلغ حتى تاريخ اليوم 12816 مسرحاً بإجمالي قيمة مالية تجاوزت 33 مليار ليرة سورية مبيناً أن عدد المستفيدين الذين وردت بياناتهم إلى مديرية بريد دمشق بلغ 5996 مسرحاً بقيمة إجمالية تجاوزت 15 مليار ليرة سورية.

يذكر أن المؤسسة بدأت أمس دفع تعويضات نهاية الخدمة للعسكريين المسرحين بتاريخ 1-1-2022 عبر مراكزها المعتمدة في المحافظات.

وكانت المؤسسة أوضحت في بيان سابق لها أن التعويض يسلم لصاحب العلاقة شخصياً مصطحباً معه البطاقة الشخصية أو إخراج قيد مدني يمكن استخراجه من المؤسسة السورية للبريد إضافة إلى شهادة تأدية خدمة العلم أو دفتر الخدمة.

فی سیاق متصل بلغت قيمة تعويضات الدفعة الخامسة من العسكريين المسرحين من الخدمة الاحتياطية التي تم صرفها على مستوى محافظة اللاذقية أمس نحو مليار و451 مليون ليرة استفاد منها 541 مسرحاً.

وذكر محمد غالية مدير فرع مؤسسة البريد في اللاذقية لسانا أن عملية صرف تعويضات الدفعة الخامسة بدأت منذ يوم أمس في مكاتب فروع المؤسسة باللاذقية وجبلة والقرداحة والحفة مبيناً أنه تم صرف مبلغ مليار و451 مليوناً و360 ألف ليرة معظمها في مقر الفرع باللاذقية بمبلغ مليار و31 مليوناً و19 ألف ليرة وجبلة بمبلغ 262 مليون ليرة والحفة بمبلغ 60 مليوناً و688 ألف ليرة والقرداحة بمبلغ 96 مليوناً و700 ألف ليرة.

وبين أن تسليم تعويضات المسرحين الذي جرى بتاريخ 1 من كانون الأول من عام 2021 مستمر لمن لم يتقاض تعويضه وأن خدمة صرف التعويضات متاحة في كل مكاتب البريد بالمحافظة إلى أن يستلم الجميع مستحقاتهم مؤكداً أنه يتم تسليمها يومياً حتى نهاية الدوام الرسمي ويستمر حتى الخامسة عصراً عند الضرورة.