شاهد.. تصاعد المعركة الدبلوماسية في أوكرانيا بالتزامن مع استمرار الحرب

العالم - أوروبا



بين خطي النار والدبلوماسية يدخل الوضع في أوكرانيا يومه السادس بعد بدء العملية العسكرية الروسية. الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي الذي اشتكى من خذلان غربي لبلاده، توجه مجددا إلى الاوروبيين محاولاتحشيد دعم غربي في كلمة ألقاها في جلسة استثنائية للبرلمان الأوروبي حول أوكرانيا. زيلينسكي دعا الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي لإثبات كلامهم بالوقوف إلى جانب بلاده والإعتراف بعضويتها في الإتحاد





وقال زيلينسكي:"الإتحاد الاوربي سيكون أقوى مع أوكرانيا. وبدون أوروبا ستكون أوكرانيا وحدها. لذا أثبتوا أنكم إلى جانبنا وأنكم لن تتركونا وحدنا وأنكم أوروبيون".





التصفيق الحار لزيلينسكي داخل قاعة البرلمان الأوروبي لم ينعكس على الموقف من طلب العضوية في الإتحاد. فرئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل ورغم ترحبيه بطلب انضمام كييف اعترف بوجود صعوبات أمام هذه المسألة في ظل وجود وجهات نظر متباينة داخل الإتحاد



وقال ميشيل:"الرئيس زيلينسكي طلب الإعتراف رسميا بأوكرانيا كدولة مرشحة لعضوية الاتحاد الاوروبي وسيكون علينا التصرف. الامر سيكون صعبا فنحن نعلم ان هناك وجهات نظر متبانية في اوروبا لكن سيكون على المجلس البحث بجدية في طلب اوكرانيا المشروع واتخاذ القرار المناسب".





الموقف الاوروبي ترافق مع تلويح بريطاني واميركي بطرح قضية استبعاد روسيا من مجلس الامن الدولي، حيث قال وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن انه يجب التساؤل عما اذا كان يحق لروسيا الاحتفاظ بعضويتها في مجلس الامن



على الضفة الروسية، أكد الكرملين ان العقوبات الغربية لن تجبر موسكو على تغيير موقفها من القضية الاوكرانية. فيما اكد وزير الخارجية سيرغي لافروف ان بلاده لن تتقاعس في الرد على مساعي تسليح اوكرانيا بالاسلحة النووية



وقال لافروف:على الدول الغربية ألا تبني منشآت عسكرية في أراضي دول الاتحاد السوفياتي السابق التي ليست جزءًا من الحلف. أوكرانيا لا تزال تمتلك التقنيات السوفيتية ولا يمكننا التقاعس في الرد على هذا الخطر الحقيقي".





وسط المواقف الاوروبية من الوضع الاوكراني ما زال التعويل على المفاوضات موجودا، حيث قالت مصادر ان المفاوضات بين الطرفين الروسي والاوكراني ستستأنف في جولتها الثانية قرب الحدود مع بولندا يوم الاربعاء، في محاولة للتوصل إلى اتفاق بينهما.