رئيس وزراء الصومال يوجه بتكثيف عمليات مكافحة الإرهاب

العالم - أفريقيا

جاء ذلك خلال اجتماع عقده مع قادة قوات الأمن الوطنى وبعثة الاتحاد الأفريقى فى الصومال (أميصوم).

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية، اليوم، أن الاجتماع ركز على تعزيز الأمن فى كافة البلاد.

والثلاثاء الماضى، ألقت القوات الأمنية الصومالية، القبض على 7 متهمين من منفذى الهجمات بالقنابل اليدوية على بعض مراكز الشرطة فى العاصمة مقديشيو.

وقال المتحدث باسم الشرطة الوطنية عبد الفتاح آدم حسن - فى تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الصومالية - إن الجماعات الإرهابية شنت هجوما بالقنابل اليدوية على مراكز شرطة مديريات "ودجير، هودن، هلوداغ، وبونطيري"، مشيرا إلى أنه سيتم عرض المتهمين على وسائل الإعلام لاحقا.

وفى سياق آخر، قُتل الشيخ عبد الناصر الحاج أحمد يوسف، أحد علماء الدين الصوماليين، اليوم الثلاثاء، جراء تفجير إرهابي استهدف مركبة له فى مدينة كسمايو العاصمة المؤقتة لولاية جوبالاند.