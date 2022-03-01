زيلنسكي: لا نسعى لجرّ الناتو إلى حرب مع روسيا ونريد ضمانات أمنية

العالم - أوروبا

قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي "إذا سقطت أوكرانيا فستكون القوات الروسية حينها على حدود حلف الأطلسي"، مشيراً إلى أنّه ثمة حاجة في البداية إلى وقف كامل لإطلاق النار للجلوس إلى مائدة التفاوض.

ووفق الرئيس الأوكراني، "إذا كان شركاؤنا لا يريدوننا في حلف الأطلسي فنحن بحاجة إلى ضمانات أمنية"، مشدداً على ضرورة التحرك سريعاً.

كما قال إنّ تنفيذ الضمانات الأمنية لا بد أن يكون ملزماً قانوناً. وحث أعضاء حلف شمال الأطلسي على فرض حظر طيران للتصدي للقوات الجوية الروسية، قائلاً إن ذلك إجراء وقائي ولا يهدف إلى جر التحالف إلى الحرب مع روسيا.

وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قد أعلن في محادثة هاتفية مع المستشار الألماني أولاف شولتز، عن "الحاجة إلى إغلاق المجال الجوي الأوكراني، وتسريع العمل على انضمام البلاد إلى الاتحاد الأوروبي".

وكتب زيلينسكي عبر حسابه على "تويتر": "أجريت محادثة هاتفية مع المستشار الألماني أولاف شولتز، وتحدثنا عن الضربات الروسية على المناطق السكنية في المدن الأوكرانية خلال محادثات السلام".

ودعا زيلينسكي، يوم 28 شباط/فبراير، إلى "النظر بفرض منطقة حظر طيران على الطائرات والمروحيات والصواريخ الروسية، فضلاً عن منعها من دخول جميع الموانئ والمضايق والمطارات في العالم".

وقال زيلينسكي في خطاب موجه للأوكرانيين: "يجب أن نفكر في إغلاق كامل للمجال الجوي أمام الصواريخ والطائرات والمروحيات الروسية.. يجب منع مثل هذه الدولة من دخول جميع الموانئ والمضائق والمطارات في العالم، مثل هذه الدولة يجب ألا تتلقى مئات المليارات من صادرات الطاقة".

هذا وتواصل القوات الروسية عمليتها الخاصة لحماية إقليم دونباس وسط تصعيد غير مسبوق للعقوبات الغربية ضد موسكو.