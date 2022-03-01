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الاتحاد الأوروبي يناقش فصل 7 بنوك روسية عن "سويفت"

الاتحاد الأوروبي يناقش فصل 7 بنوك روسية عن
الثلاثاء ٠١ مارس ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٧ بتوقيت غرينتش

درس الاتحاد الأوروبي إمكانية فصل 7 بنوك روسية عن نظام التعامل المالي "سويفت". وبحسب وكالة "بلومبرغ" فإنّ القائمة لا تشمل "سبيربنك" و"جازبرومبانك".

العالم - أوروبا

وأشارت وسائل إعلام إلى أنّ الاتحاد الأوروبي يدرس إمكانية فصل 7 بنوك روسية عن نظام التعامل المالي "سويفت".

وتشمل البنوك التي يمكن فصلها عن النظام VTB وRossiya وOtkritie وNovikombank وPromsvyazbnk وSovcombank وVEB.RF.

وبحسب وكالة "بلومبرغ" فإنّ القائمة لا تشمل "سبيربنك" و"جازبرومبانك". ووفقاً لمصادر الموقع، يجب الاتفاق على القائمة النهائية للبنوك التي سيتم فصلها عن نظام "سويفت" مع "السلطات القضائية الأخرى"، بما في ذلك الولايات المتحدة.

هذا وقال وزير المالية الفرنسي، برونو لومير، إن الاتحاد الأوروبي سيحاول قمع موسكو اقتصادياً.

وقال لراديو "فرانس إنفو": "سنشن حرباً اقتصادية ومالية عالمية ضد روسيا".

بعد بدء العملية الخاصة في أوكرانيا، أعلنت الدول الغربية عن فرض عقوبات جديدة. حظر الاتحاد الأوروبي العمليات المتعلقة بإدارة احتياطيات وأصول بنك روسيا. أيضاً، شملت العقوبات العديد من المؤسسات المالية الكبرى، بما في ذلك "سبيربنك" و"في تي بي". وتم فصل العديد من البنوك عن "سويفت".

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الاتحاد الأوروبي يناقش فصل 7 بنوك روسية عن "سويفت"

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