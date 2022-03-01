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كندا تقرر منع السفن الروسية من دخول موانئها ومياهها الإقليمية

كندا تقرر منع السفن الروسية من دخول موانئها ومياهها الإقليمية
الثلاثاء ٠١ مارس ٢٠٢٢ - ٠٦:٥١ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير النقل الكندي، عمر الغبرا، اليوم الثلاثاء، منع بلاده السفن الروسية وسفن الصيد من دخول الموانئ والمياه الكندية الإقليمية، على خلفية تطورات الأحداث في الصراع الروسي - الأوكراني.

العالم - الأميركيتان

وقال الغبرا إن "كندا ستمنع السفن الروسية وسفن الصيد من دخول موانئها ومياهها الداخلية".

وأكد الوزير الكندي أنه بالتنسيق مع وزير الخارجية الكندي، ووزيرة الثروة السمكية والمحيطات وخفر السواحل الكندي، أيضا، تعتزم حكومة بلاده حظر السفن المملوكة أو المسجلة لروسيا وسفن الصيد في الموانئ والمياه الداخلية الإقليمية.

وأشار وزير النقل الكندي إلى أنه من المتوقع أن "يسرى تطبيق الحظر في وقت لاحق من الأسبوع الجاري"، مؤكدا أن "القرار جاء تطبيقا لأوامر صدرت بموجب قانون الإجراءات الاقتصادية الخاصة بالبلاد".

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