طيران تحالف العدوان على اليمن يشن 30 غارة جوية على 4 محافظات

العالم - اليمن

وأفاد مصدر أمني يمني بأن الطيران شن 22 غارة على مديرية حرض بحجة، و3 غارات على مديريتي الجوبة والوادي بمأرب، وغارتين على مديرية باقم بصعدة.

وأشار المصدر الى أن طيران العدوان شن أيضا غارتين على مديرية الحزم في الجوف، وغارة على مديرية الصومعة بالبيضاء.

وفي الحديدة سجلّت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات قوى العدوان بالمحافظة 120 خرقاً خلال الـ24 ساعة الماضية، بينها غارة لطيران تجسسي على حيس وتحليق طائرات تجسسية في أجواء الجراحي وحيس، و33 خرقا بقصف صاروخي ومدفعي و67 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.