الاحتلال يصدّق على هدم منزل الأسير عمر جرادات

العالم-فلسطين

وكانت سلطات الاحتلال قد سلمت في يناير الماضي عائلة الأسيرين غيث وعمر جرادات قرارًا بهدم منزليهما، بدعوى تنفيذهما عملية فدائية قرب مستوطنة "حومش المخلاة".

وتعتقل سلطات الاحتلال عمر وغيث جرادات، وتتهمهما بتنفيذ عملية إطلاق النار قرب مستوطنة "حومش" المخلاة منتصف ديسمبر الماضي، والتي أسفرت عن مقتل مستوطن وإصابة آخرين.

كما اعتقلت سلطات الاحتلال عطاف جرادات، والدة عمر وغيث، في 27 ديسمبر الماضي، بعد مداهمة منزلها وتفتيشه وتخريبه، وجددت اعتقالها أكثر من مرة.

وفجر الـ 20 من ديسمبر الماضي، دهمت قوات الاحتلال، ترافقها وحدات هندسة، منزل الأسير جرادات، وأخذت قياسات المنزل تمهيدًا لهدمه.

وفي 14 من فبراير الماضي فجّرت سلطات الاحتلال منزل الأسير محمود جرادات في جنين، أحد أبطال عملية "حومش".

وتنتهج سلطات الاحتلال ما تعرف بـ"سياسة العقاب الجماعي" ضد عائلات المقاومين الفلسطينيين الذين تنسب لهم تنفيذ أعمال مقاومة ضدها أو ضد المستوطنين؛ من خلال هدم منازلهم وتركهم في العراء بلا مأوى في محاولة فاشلة لردع آخرين من تنفيذ عمليات مشابهة.