لافروف: لا بديل عن الاتفاق النووي

العالم - إيران

وفي رسالة إلى مؤتمر نزع السلاح الذي أقيم عبر الفيديو كنفرانس أضاف لافروف اليوم الثلاثاء أن الجهود لازالت مستمرة بغية إحياء الاتفاق النووي وتنفيذه بشكل كامل ومعالجة القضايا المتعلقة ببرنامج إيران النووي.

وأعرب عن أمله بأن تثمر هذه الجهود عن نهاية ناجحة في المفاوضات.

وشدد بالقول: يجب تنفيذ كافة التعهدات التي ينص عليه الاتفاق النووي وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 بعيدا عن أي شروط.

وتأتي تصريحات وزير الخارجية الروسي هذه بينما تستمر الجولة الثامنة من مفاوضات إلغاء الحظر المفروض على إيران في فيينا كأطول جولات المفاوضات.

ويعمل الوفد الإيراني المفاوض من خلال عقد لقاءات على مختلف الأصعدة بين الخبراء و وفود المفاوضين على إعداد مسودة نص الاتفاق ودراستها بشكل دقيق.