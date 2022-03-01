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تركيا: لا نخطط لعقوبات ضد روسيا

تركيا: لا نخطط لعقوبات ضد روسيا
الثلاثاء ٠١ مارس ٢٠٢٢ - ٠٩:٠١ بتوقيت غرينتش

أعلن متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن أن تركيا لا تخطط للالتحاق بالعقوبات ضد روسيا حفاظا على العلاقات التجارية الوثيقة معها في ميادين بينها السياحة والغاز والزراعة.

العالم-تركيا

وقال قالن في مقابلة مع شبكة "CNN" التركية: "يجب أن نتصرف مع مراعاة أولويات بلادنا. يجب أن يكون هناك طرف قادر على التفاوض مع روسيا. من سيتحدث مع روسيا عندما يحرق الجميع الجسور؟ لا نخطط لفرض العقوبات لإبقاء هذه القناة مفتوحة".

وأضاف: "أنقرة لا تعتزم اتخاذ إجراءات من شأنها الإضرار بالجمهورية. لدينا علاقات تجارية وثيقة مع روسيا في مجالات مثل السياحة والغاز الطبيعي والزراعة".

وتابع: "لعبت اتفاقية مونترو دورا حاسما في الحفاظ على السلام والاستقرار في البحر الأسود. نحن ننفذ الاتفاقية بطريقة لا تؤدي إلى زيادة التوتر".

وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق أن أنقرة مصممة على استخدام صلاحيتها بموجب "اتفاقية مونترو" في ما يتعلق بحركة السفن عبر البوسفور بشكل يمنع تصعيد الأزمة في أوكرانيا.

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