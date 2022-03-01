غاتيلوف: الوقت مناسب لإزالة الأسلحة النووية من أوروبا الغربية والشرقية

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ورأى أنّ الأميركيين ينشرون قواعد عسكرية ويزوّدونها بأسلحة نووية، و”هذا تهديد كبير”، مضيفاً أنّ القواعد العسكرية الأميركية تمثل تهديداً لأمن الاتحاد الروسي.

وتابع غاتيلوف “نطالب واشنطن منذ فترة طويلة بإزالة هذه الأسلحة من حدودنا”، مشدداً على أنّه لا يمكن لواشنطن إزاحة روسيا من مجلس حقوق الإنسان أو من مجلس الأمن .

وأضاف “أما بالنسبة لمجلس حقوق الانسان فهم يحتاجون إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة وموافقة ثلثي الأعضاء، لكنني أشك كثيراً في أنهم يستطيعون الحصول على ثلثي الأعضاء للتصويت لصالح تعليق المشاركة الروسية في المجلس”.