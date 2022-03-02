رئيس الأركان الأمريكية يزور دول شرق أوروبا

العالم-الامريكيتان

وأكد المتحدث باسم هيئة الأركان المشتركة، العقيد ديفيد باتلر لصحيفة "ديلي كولر" الأمريكية، أن الجنرال سيزور بروكسل ومن ثم سيتوجه لزيارة "عدد من الدول في الجناح الشرقي للناتو".

ومن المتوقع أيضا أن يزور ميلي مدينة شتوتغارت الألمانية حيث يقع مقر القيادة الأوروبي للقوات الأمريكية.

وأضاف باتلر أن "الخطط لا تزال قيد الإعداد"، ولم يتم الكشف عن تفاصيل الجولة لاعتبارات أمنية، مشيرا إلى أن ميلي يعتزم إجراء محادثات مع رؤساء الأركان لحلفاء واشنطن، وتفقد القوات الأمريكية في أوروبا ولقاء قيادتها.

وأشارت الصحيفة إلى أن ميلي يفضل التواصل مع القيادات العسكرية للحلفاء بشكل شخصي بدلا من الاتصال عبر الفيديو من البنتاغون، لأن ذلك سيتيح له الإمكانية للإطلاع على الأحداث بشرق أوروبا ورؤية الحلفاء لها بشكل مباشر.

ويأتي ذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا التي انطلقت في 24 فبراير الماضي.