واشنطن ستحظر عبور الطائرات الروسية الأجواء الأمريكية

العالم-الامريكيتان

وحسب الصحيفة قد يتم الإعلان عن هذا القرار خلال الـ24 ساعة القادمة.

وفي وقت سابق اليوم، اضطرت طائرة ركاب روسية كانت متجهة إلى جزيرة ماديرا البرتغالية، إلى العودة بعد إعلان إغلاق المجال الجوي الأوروبي أمام الطيران الروسي.

وكان من المفترض أن تنقل هذه الطائرة التابعة لخطوط الأورال الجوية، مجموعة من السياح الروس إلى الوطن.

وأغلقت ألمانيا وبلجيكا وإيطاليا وفرنسا ولوكسمبورغ مجالها الجوي أمام شركات الطيران الروسية ردا على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وانضمت هذه الدول بذلك إلى بولندا وجمهورية التشيك وإستونيا وبلغاريا وفنلندا والدنمارك وألمانيا ومولدافيا وبريطانيا.

وفي وقت سابق، أعلنت روسيا عن إغلاق مجالها الجوي أمام طائرات الدول التي قيدت حركة طيرانها المدني في أجوائها.