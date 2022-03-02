اليوم السابع للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.. لحظة بلحظة

العالم - روسيا

أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو أنّه أمر بنشر قوات إضافية في جنوب البلاد، على الحدود مع أوكرانيا. مؤكدا أنّ بلاده لن تشارك في الهجوم على أوكرانيا. وقال لوكاشنكو خلال اجتماع لمجلس الأمن البيلاروسي إنّ مروحيات وطائرات عسكرية منتشرة في غوميل وبارانوفيتشي ولونينتس تؤمن حاليا أمن هذه الحدود بين الجمهوريتين السوفياتيتين السابقتين. كما أمر الرئيس البيلاروسي بنشر قوات إضافية على الحدود مع بولندا غرباً لحماية بيلاروسيا من أيّ هجوم محتمل لحلف شمال الأطلسي. وقال إنّه طلب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طلبية إضافية من أنظمة إس-400 الروسية المضادة للطائرات.

وطالب الرئيسُ الاوكراني فلودومير زيلينسكي الدولَ الاوروبية باثباتِ موقفِها من دعمِ بلادِه وقبولِ عضويتِها في الاتحادِ الاوروبي. هذا وابدى قادةُ الاتحادِ موقفا خجولا من الطلبِ الاوكراني، فيما اكدت روسيا اَنّ العقوباتِ الغربيةَ لن تجبرَها على تغييرِ موقفِها من القضيةِ الاوكرانية. وكانت مصادرُ كشفت اَنّ الجولةَ الثانية من المفاوضاتِ بين كييف وموسكو قد تنطلق يومَ الاربعاء .

6:42- جو بايدن: نسعى إلى فصل أكبر البنوك الروسية عن النظام المالي الدولي

6:09- جو بايدن: سوف نغلق المجال الجوي على الطيران الروسي

6:04- جو بايدن: نسعى إلى فصل أكبر البنوك الروسية عن النظام المالي الدولي

6:01- جو بايدن: دول أوروبا باتت أكثر اتحادا وحزما بعد معاقبة روسيا

6:00- جو بايدن: قواتنا لم تذهب إلى أوروبا ولم تنضم إلى النيتو للقتال مع روسيا

4:09- الولايات المتحدة ستعلن إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية

3:26- مادورو يعبّر لبوتين عن دعمه القوي للعمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا

3:17- المتحدث باسم الرئاسة التركية يؤكد أن بلاده تبقي خطوطها مفتوحة مع روسيا ولا تريد المشاركة في فرض عقوبات عليها

1:27- وزير الخارجية التركي يقول إن بلاده لا ترغب بالمشاركة في العقوبات ضد روسيا

هذا وأكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو،أن بلاده لا تميل للمشاركة في العقوبات ضد روسيا على خلفية تدخلها العسكري في أوكرانيا. وقال تشاووش أوغلو لم نشارك في مثل هذه العقوبات بشكل عام من حيث المبدأ، ولا نميل للمشاركة في العقوبات الحالية أيضا.وأكّد أن العقوبات المفروضة على موسكو قد تؤثر سلبًا على أعضاء الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى أيضًا بجانب الاقتصاد الروسي.وشدّد على أن بلاده لم تتلق أي طلب أو ضغوط من الدول الأخرى للمشاركة في العقوبات على روسيا.وأشار تشاووش أوغلو إلى أن الطرفين الروسي والأوكراني يبحثان عن أرضية من أجل عقد اجتماع جديد للتفاوض.

ورفض الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور فرض أيّ نوع من العقوبات على روسيا بسبب عملياتها العسكرية في أوكرانيا، بما في ذلك حظر وسائل إعلام روسية. وقال الرئيس المكسيكي في مؤتمره الصحافي اليومي انه لن يتّخذ أيّ اجراء انتقامي ذا طابع اقتصادي، لأنّه ينبغي على بلاده الحفاظ أن على علاقات جيّدة مع جميع حكومات العالم، بحيث تكون قادرة على التحدّث مع الأطراف المتنازعة.وأضاف انه لا يتّفق مع فرض حظر على وسائل إعلام تابعة لروسيا أو لأيّ دولة. واستبعد لوبيز أوبرادور إغلاق المجال الجوي المكسيكي أمام شركات الطيران الروسية.

أعرب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو خلال محادثة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين عن 'دعمه القوي' لموسكو. وأكد مادورو إدانة فنزويلا للأعمال المزعزعة للاستقرار التي يقوم بها حلف شمال الأطلسي، وكرر الموقف الثابت لمصلحة التفاهم والحوار كوسيلة للحفاظ على السلام. وكان مادورو عبر قبل العملية العسكرية عن دعمه لروسيا ومع القضايا الشجاعة والعادلة في العالم.من جهته أعلن الكرملين في بيان أنّ مادورو يدعم بقوة الإجراءات الرئيسية لروسيا وشدّد على أهمية محاربة حملة الأكاذيب والتضليل التي أطلقتها الدول الغربية.

من جهته أعلن الرئيس الامريكي جو بايدن إغلاق الولايات المتحدة مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية، في عقوبة أساسية سبقه إلى فرضها على موسكو كل من الاتحاد الأوروبي وكندا ردّاً على هجوم روسيا على أوكرانيا. وأكد بايدن في اول خطاب له عن حالة الاتحاد أن ادارته ستوقف وصول روسيا إلى التكنولوجيا التي ستضعف قوتها الاقتصادية والعسكرية لسنوات قادمة. اعتبر بايدن أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أساء تقدير ردّ الفعل القوي والموحّد للغرب على هجوم قواته على أوكرانيا. وأوضح أن حرب بوتين كانت متعمّدة وغير مبرّرة، فقد رفض الجهود الدبلوماسية. مضيفا أن بوتين كان مخطئاً باعتقاد أنّه قادر على زرع الشقاق بين الحلفاء في شمال الاطلسي. وأشار إلى أن بلاده لن تشارك في الحرب في أوكرانيا ولكنها نشرت جنودها في دول حلف الناتو لحمايتها.

قالت رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي الفرنسية إن المجلس صوت الثلاثاء على عقوبات لاستبعاد بعض البنوك الروسية من نظام سويفت. وأفادت سلسلة تغريدات من الحساب الرسمي على تويتر بأن اجتماعا لسفراء دول أعضاء التكتل أسفر أيضا عن التصويت على حظر بث وسيلتي الإعلام الروسيتين سبوتنيك وآر.تي في الاتحاد الأوروبي. واتفق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا وبريطانيا على ضمان إقصاء البنوك الروسية المختارة من نظام سويفت للتأثير على قدرتها على العمل عالميا.هذا ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى عقد جلسة لمجلس الدفاع الاوروبي صباح الأربعاء مخصصة لأوكرانيا، هي الثالثة منذ بدء الهجوم الروسي الخميس، وفق ما أعلن الإليزيه.

رفعت كييف أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، قضية تتهم فيها روسيا 'بالتخطيط لأعمال إبادة' في أوكرانيا، في وقت دخلت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها السابع. وحدّدت محكمة العدل الدولية يومي الإثنين السابع من آذار/مارس والثلاثاء الثامن منه موعدا لعقد جلسات للنظر في مزاعم بشأن ارتكاب جرائم إبادة خلال الحرب في أوكرانيا حيث تشتد المعارك. وأعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أنه سيفتح تحقيقا بشأن الوضع في اوكرانيا، متحدثا عن ارتكاب 'جرائم حرب' و'جرائم ضد الانسانية'. وأوكرانيا ليست عضوا في المحكمة، لكنها وافقت في عام الفين واربعة عشر على الاختصاص القضائي للمحكمة.