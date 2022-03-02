الأربعاء ٠٢ مارس ٢٠٢٢
٠٥:٣٠ GMT
فارسی
البث المباشر

نائبة الرئيس الفنزويلي: مقاطعة خطاب لافروف يعتبر تحريض على كراهية روسيا

نائبة الرئيس الفنزويلي: مقاطعة خطاب لافروف يعتبر تحريض على كراهية روسيا
الأربعاء ٠٢ مارس ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٢ بتوقيت غرينتش

اعتبرت نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز، مقاطعة عدد من ممثلي الدول الغربية لخطاب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مجلس حقوق الإنسان في جنيف، تحريض على الكراهية والتعصب تجاه روسيا.

العالم - الاميركبتان

وكتبت رودريغيز على "تويتر": "في البيت المشترك لحقوق الإنسان، يظهرون الكراهية والتعصب تجاه روسيا ويروجون لذلك، هذا ما يفعله المسؤولون عن إثارة الأزمة في أوكرانيا".

وأضافت: "فنزويلا تنضم لدعاة الحوار باسم السلام".

وذكرت مصادر إعلامية مطلعة أن ممثلي حوالي 40 دولة غربية غادروا الاجتماع أثناء بث كلمة لافروف عبر الفيديو في جلسة لمجلس حقوق الإنسان.

وفي وقت سابق، الثلاثاء، علقت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على مغادرة عدد من الوفود القاعة في جنيف، أثناء كلمة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف التي ألقاها عبر الإنترنت، في إشارة على المقاطعة، إن هؤلاء لم يغادروا القاعة أثناء كلمة الوفد الأوكراني الذي يقتل نظامه الناس في إقليم دونباس.

وقالت زاخاروفا: "إنهم لم يغادروا القاعة أبدا كإشارة على المقاطعة أثناء كلمة الوفد الأوكراني، الذي يقتل نظامه الناس في دونباس.... إنهم منافقون، أدى صمتهم الإجرامي إلى الصراع".

وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط، وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس.ونوه بوتين إلى أن روسيا لا تريد احتلال أوكرانيا. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية توجه الضربات لمنشآت ووحدات عسكرية محددة، وإن ما من شيء يهدد المدنيين.

روابط ذات صلة

أستراليا تفرض عقوبات مالية وحظر دخول على بوتين ولافروف وشويغو

زاخاروفا: عقوبات الغرب ضد بوتين ولافروف خطوة وضيعة

لافروف يكشف هدف العملية الروسية في أوكرانيا

لافروف: حان وقت إعادة السلاح النووي الأمريكي من أوروبا إلى الولايات المتحدة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مجلس الأمن يشيد بالتنسيق الجاري بين العراق والكويت

وفد اقتصادي ايراني يزور غرفة صناعة حلب لبحث آفاق التعاون

الإحتلال الإسرائيلي «يشفط» يهود أوكرانيا

أوكرانيا ومعركة روسيا مع الفيلق الدولي والعقوبات

شاهد بالفيديو.. معلومات صادمة عن تكوينات الفيلق الغربي ضد روسيا!

مساعد رئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون يلتقي سفير إيران في بغداد