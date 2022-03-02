الإحتلال الإسرائيلي «يشفط» يهود أوكرانيا

العالم - فلسطين

وبحسب متحدّثة باسم الوكالة، فإنها تلقّت الأسبوع الماضي أكثر من خمسة آلاف طلب بهذا الخصوص.

ويبدو أن سلطات الإحتلال الإسرائيلي تستغلّ الحرب الروسية-الأوكرانية من أجل استجلاب يهود أوكرانيا؛ حيث خصصت خطاً ساخناً لتقديم الطلبات والاستفسارات، وأقامت ستّ محطّات عند النقاط الحدودية الأوكرانية مع دول بولندا ومولدوفا ورومانيا والمجر، لتقديم المشورة ليهود أوكرانيا.

وفي بيان لها مطلع الأسبوع الجاري، قالت الوكالة إن المحطات «تهدف إلى تقديم المساعدة الفورية للمهاجرين المتوقعين بسبب الحرب في أوكرانيا»، على أن يتمّ زيادة أعداد الموظفين وفق ما تقتضي الحاجة.

ويمنح القانون الإسرائيلي لليهود وأبنائهم وأحفادهم وأزواجهم حقّ الحصول على الجنسية "الإسرائيلية" بمجرّد وصولهم لفلسطين المحتلة.

وفي الإطار، قالت وزارة خارجية كيان الاحتلال، إن «نحو ألفَي إسرائيلي غادروا أوكرانيا بالفعل منذ الخميس الماضي، بينما بقي حوالى 6 آلاف على أراضيها».



يُشار أن تل أبيب وضعت خطة طوارئ لاستجلاب يهود أوكرانيا وتوطينهم في فلسطين المحتلة؛ حيث يتواجد موظّفي مختلف الوزارات الحكومية والهيئات الإسرائيلية على أهبّة الاستعدادات «لأيّ طارئ» من شأنه أن يستدعي القيام بعملية سريعة يتم خلالها استقدام الآلاف اليهود أسبوعياً.