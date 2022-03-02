الأربعاء ٠٢ مارس ٢٠٢٢
٠٥:٤٧ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد بالفيديو..

معلومات صادمة عن تكوينات الفيلق الغربي ضد روسيا!

الأربعاء ٠٢ مارس ٢٠٢٢ - ٠٥:١٨ بتوقيت غرينتش

اكد مدير المركز الثقافي العربي في سانت بطرسبرغ مسلم شعيتو، ان الفيلق الدولي او الغربي ضد روسيا، يجمع لأول مرة عالمياً بتكويناته كل المنظمات الارهابية خليطاً من الشرق الاوسط ومن النازيين الجدد المتطرفين في اوروبا ومن افغانستان، يحاول الغرب تمريره مباشرة عبر بلغاريا او رومانيا.

خاص بالعالم

وقال شعيتو في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": ان الناتو حينما علم انه لا يستطيع ان يتدخل مباشرة مع روسيا، لذلك ارتأى تشكيل هذا الفيلق المتكون من المنظمات الارهابية كما كانت في العراق او في غيرها، من اجل توريط روسيا اكثر في معركتها مع اوكرانيا، مشيراً الى ان هذا الفيلق سيتواجد في مناطق غرب اوكرانيا، باعتبار ان هذه المناطق تاريخياً كانت تابعة لبولونيا ورومانيا وهنغاريا، وبالتالي لن تصل الى المناطق الشرقية التي ستنتهي منها القوات الروسية.

واوضح شعيتو انه سيكون هناك صداماً عنيفاً وخسارة عسكرية لان مجموعات الفيلق الغربي مدربة جيداً ومسلحة بأسلحة، تقوم بحروب عصابات كما كانت تقوم بها سابقاً في افغانستان او حتى في سوريا.

ولفت شعيتو، الى ان روسيا تنتظر طويلا قبل ان تتحول في مواقفها نتيجة للوضع القائم في اوكرانيا، وتراهن بشكل كبير بان القسم الاساسي من الشعب الاوكراني سيؤيد روسيا ضد السلطة التي عاثت فساداً ودماراً وارهاباً في مناطق دنيس كلوكانس وايضاً في داخل اوكرانيا في ادويتسا.

روابط ذات صلة

ماذا سيغير تأهب السلاح النووي الروسي من الازمة الاوكرانية؟

شاهد.. باحث سياسي: تكلفة الحرب في اوكرانيا ستكون باهظة على الإتحاد الاوروبي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مجلس الأمن يشيد بالتنسيق الجاري بين العراق والكويت

وفد اقتصادي ايراني يزور غرفة صناعة حلب لبحث آفاق التعاون

الإحتلال الإسرائيلي «يشفط» يهود أوكرانيا

أوكرانيا ومعركة روسيا مع الفيلق الدولي والعقوبات

شاهد بالفيديو.. معلومات صادمة عن تكوينات الفيلق الغربي ضد روسيا!

مساعد رئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون يلتقي سفير إيران في بغداد