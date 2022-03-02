الأربعاء ٠٢ مارس ٢٠٢٢
١٠:٠٩ GMT
فارسی
البث المباشر

السفير الروسي في فنزويلا: موسكو ستواصل التعاون مع أمريكا اللاتينية

السفير الروسي في فنزويلا: موسكو ستواصل التعاون مع أمريكا اللاتينية
الأربعاء ٠٢ مارس ٢٠٢٢ - ٠٩:١٩ بتوقيت غرينتش

قال سفير روسيا في فنزويلا سيرغي ميليك باغداساروف، إن تعاون روسيا مع فنزويلا ودول أمريكا اللاتينية ليس مرحليا بل يقوم على أساس منهجي.

العالم - روسيا

وأشار السفير، إلى أن "الاتصالات مع القيادة الفنزويلية تجري بشكل دوري".

وأضاف السفير: "يتطور تعاوننا مع فنزويلا ودول أخرى في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، على أساس منهجي لا يتسم بالطابع المرحلي. وسنواصل بناء التعاون في مواجهة الإجراءات القسرية غير القانونية المفروضة من جانب واحد من قبل الولايات المتحدة والدول الأوروبية".

وفرضت الدول الغربية عقوبات جديدة ضد روسيا، على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، ووفقا لهذه العقوبات، منع الاتحاد الأوروبي أي طائرة روسية من الهبوط أو الإقلاع أو التحليق فوق أراضي الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى منع شركاته من إمداد روسيا بالطائرات المدنية وقطع الغيار.

روابط ذات صلة

فنزويلا: لا يمكن السماح للناتو بتهديد روسيا

فنزويلا تعلن دعمها لقرار روسيا حول اوكرانيا

نائبة الرئيس الفنزويلي: مقاطعة خطاب لافروف يعتبر تحريض على كراهية روسيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

قائد الجيش الايراني يؤكد اهمية تعزيز القدرات الدفاعية

بالفيديو.. باحث سياسي.اميركا هي الإرهاب الاكبر في العالم

المبعوث الخاص لحقوق الانسان لدى الأمم المتحدة يتحدث لقناة العالم عن.. بالفيديو..ارشيف سلطات اوكرانيا في انتهاك حقوق الإنسان

توكاييف يدعو إلى تعزيز الأمم المتحدة وتوطيد دورها

شمخاني: استراتيجية البلاد الرئيسية هي التركيز على إيجاد آليات لتحييد أدوات الحظر

روسيا توقف إمدادات الصلب لأوروبا