في الأزمة الأوكرانية..عنصرية الإعلام الغربي تطفو على السطح

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وهذا ليس تجنيا على الإعلام الغربي الذي يغطي المعارك في أوكرانيا، من الطبيعي أن يتعاطف العالم مع ضحايا الحروب وفي أي مكان في العالم، طبعا هذا الأمر لا ينطبق على الحروب وضحاياها في منطقتنا، حيث ا إعتذر مراسل سبكة سي بي إس شارلي داغات عن كلماته العنصرية واعتبر أنه لم يختر كلماته بعناية.

أثارت هذه العنصرية الفاضحة غضبا لدى الناشطين العرب والمسلمين، حيث كتب "عبدالله بزارباشي" معلقا بشأن هذا الموضوع: "إصابة طفلة بسبب إلقاء قوات الإحتلال الصهيوني قنابل الصوت على النساء والأطفال والمتواجدين في باب العامود، والهلال الأحمر يسرع لنجدتها. لو كانت روسية أو أوكرانية كنتوا صرعتوا سمانا وهلكتوا الكرة الأرضية".



وغرد احمد خليفة: "عنصرية بعض الأوروبيين التي برزت بعد أحداث أوكرانيا ضربت قيمهم وعدلهم في مقتل، رسالة لكل من يتشدق بقيم الغرب، في المحن تبرز معادنهم الحقيقية".



اما الصحفية "ستيفاني هيغارتي" مراسلة شبكة بي بي سي كتبت: "أخبرتني طالبة نيجيرية على الحدود البولندية الأوكرانية أنها كانت تنتظر سبع ساعات للعبور، وتقول إن حرس الحدود يوقفون "السود" ويرسلونهم إلى الجزء الخلفي من قائمة الانتظار، قائلين إن عليهم السماح للأوكرانيين بالعبور أولا".