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شاهد..الإمارات تعتزم شراء برنامج بيغاسوس

شاهد..الإمارات تعتزم شراء برنامج بيغاسوس
الأربعاء ٠٢ مارس ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٨ بتوقيت غرينتش

بالرغم من فضيحة برنامج بيغاسوس للتجسس والذي اشترته السعودية والامارات ودول اخرى من شركة إن إس أو الإسرائيلية للتجسس على المعارضين والناشطين، وبالرغم من أن الولايات المتحدة وشركات أميركية مختصة بالتكنولوجيا رفعت دعاوى ضد الشركة، كشفت مصارد أن الإمارات عرضت شيكا مفتوحا لشراء أسهم في شركة إن إس أو.

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اثار هذا الموضوع غضب مواقع التواصل حيث جاء في حساب " كي أو": " شفنا الإمارات شلون استفادت من التطبيع. اخذت بس برنامج إن إس أو".

وعلق"تيجان": "بعض رجال الأعمال وبدعم إماراتي للحصول على بيانات ومعلومات اكثر من تسعة عشر مليون مشترك سوداني للاستخدام الاستخباراتي وكقاعدة بيانات لنظام التجسس إن إس أو. الاسرائيلي الذي حصل عليه الدعم السريع من "اسرائيل" بغطاء الامارات".

وغرد"باري فيليبس": "إن إس أو تبيع شبكات تجسس تستطيع قرصنة الهواتف النقالة لصالح أنظمة قمعية، منها السعودية والإمارات والبحرين".

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