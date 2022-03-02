العالم - مراسلون

مع اقتراب عيد النوروز رأس السنة الايرانية تشهد الأسواق هذه الأيام في جميع أرجاء البلاد حركة ونشاطا كبيرين، اذ يقبل المواطنون الايرانيون على المحلات والمجمعات والمراكز التجارية لشراء الملابس الجديدة والحلويات والمكسرات الخاصة بايام العيد، وذلك يعود لتراث ايراني قديم، يوجب استبدال الحاجيات القديمة بالجديدة، فتعج الأسواق بالناس.

وقال مواطن ايراني: "تعودنا قبل حلول العيد على شراء المستلزمات من ألبسة وغيرها لأن هذا الأمر يعطي انطباعا جميلا لدى الجميع، خاصة الشباب.



وقالت مواطنة ايرانية: "شراء مستلزمات العيد لجميع افراد العائلة تقليد ورثناه من اسلافنا ونحن الآن جئنا للشراء في هذه الايام تفاديا من وباء كورونا لاننا كلما اقتربنا من العيد يزداد الازدحام في الاسواق".



محال المكسرات والحلويات ايضا وفي هذه الأيام الأخيرة من السنة، تشهد إقبالا كبيرا من قبل المستهلكين لشراء أنواع المكسرات والحلويات الخاصة بالعيد والتي تعد أحد مظاهر النوروز المعتادة سنويا في بيوت الايرانيين.



وقال داوود امامي وهو صاحب محل حلويات: "نحن الان نقترب من العيد، والمواطنون بدأوا بشراء مستلزمات العيد، ومنها المكسرات، ونحاول عرض أجود الحلويات والمكسرات الايرانية، ونأمل للجميع السرور والخير في العام الجديد".



النوروز والذي يعني اليوم الجديد، يصادف الـ21 من مارس، آذار وهو اليوم الاول من السنة الايرانية.

ويحتفل الايرانيون بهذا اليوم بارتداء الملابس الجديدة وزيارة الاقرباء، وقبل حلوله يقومون بتنظيف بيوتهم، ويحضرون سفرة السينات السبعة، حيث تشهد معظم الشوارع والأزقة في البلاد ازدحاما بسبب تدفق الناس على المحلات.

حركة بدأت ولا تتوقف حتى حلول يوم العيد وسعي متواصل من المواطنين بين الأسواق، فالجميع هنا استعداد لعيد النورز لا يضيعون اي فرصة للتبضع.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..