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مصرف سبيربنك الروسي ينسحب من الأسواق الأوروبية بعدما طالته عقوبات مالية

الأربعاء ٠٢ مارس ٢٠٢٢ - ٠٧:١١ بتوقيت غرينتش

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