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وزارة الدفاع الروسية: قواتنا المسلحة تسيطر بالكامل على خيرسون

وزارة الدفاع الروسية: قواتنا المسلحة تسيطر بالكامل على خيرسون
الأربعاء ٠٢ مارس ٢٠٢٢ - ٠٧:٥٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت القوات الروسية في بيان، سيطرتها بالكامل على مدينة خيرسون.

العالم - روسيا

وبحسب البيان، ومن أجل قمع الهجمات الإعلامية ضد روسيا، دمرت الأسلحة العالية الدقة أجهزة البث الخاصة ببرج التلفزيون في كييف.

وقالت الوزارة في بيانها: خلال العملية العسكرية، تم تعطيل 51 موقعًا للقيادة و38 نظام دفاع جوي مضاد للطائرات إس 300 و بوك إم-11، و أوسا وتم تعطيل 51 محطة رادار، و47 طائرة على الأرض و11 طائرة في الجو، و472 دبابة وعربة قتال مصفحة أخرى، و62 قاذفة صواريخ متعددة، و206 قطعة مدفعية ميدانية وهاون، و336 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة، و46 مركبة جوية بدون طيار.

أفادت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية فرضت سيطرتها على مستوطنتي توكماك وفاسيلييفكا.

وأضافت: سيعود العسكريون الأوكران من مناطق توكمان وفاسيلييفكا إلى ديارهم بعد توقيعهم على تعهد برفض المشاركة في المعارك.

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