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وزير الدفاع الأوكراني يقول إن بلاده ستتلقى صواريخ ستينجر وجافلين من الخارج بالإضافة إلى شحنة أخرى من طائرات مسيرة تركية

الأربعاء ٠٢ مارس ٢٠٢٢ - ٠٧:٤٤ بتوقيت غرينتش

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