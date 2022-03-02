قائد سلاح الجو يؤكد على اهمية التعاون الدفاعي والعسكري بين ايران وباكستان

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و وصل العميد واحدي والوفد المرافق له الى باكستان قبل اربعة ايام والتقى مع عدد من المسؤولين العسكريين الباكستانيين وواجتمع اليوم الاربعاء مع قائد الجيش الباكستاني في مقر الجيش في مدينة راولبندي وحضر اللقاء عدد من المسؤولين من الجيش الباكستاني وكذلك سفير ايران لدى اسلام اباد محمد علي حسيني و الملحق العسكري الايراني لدى باكستان العقيد مصطفى قنبربور.

وناقش العميد واحدي خلال اللقاء مع باجوا تطورات التعاون الثنائي بين ايران وباكستان خاصة تعزيز العلاقات بين القوات المسلحة لدى البلدين.

واشار الى لقائاته مع مسؤولين الباكستانيين خلال زيارته لباكستان مؤكدا على اهمية تعزيز التعاون الدفاعي والعسكري بين ايران وباكستان باعتبارهما دولتان لهما ثقلهما في المنطقة والعالم الاسلامي.

يذكر ان هناك تبادل الطلاب بين ايران وكلية الضباط التابعة لسلاح الجو الباكستاني ويشارك حاليا عدد من الطلاب الايرانيين في تدريبات كلية رسالبور التابعة للقوة الجوية الباكستانية.