الأربعاء ٠٢ مارس ٢٠٢٢
١١:٥١ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

من خلال تصريحاته الأخيرة.. ما الرسالة التي أراد زيلينسكي إيصالها لموسكو؟

الأربعاء ٠٢ مارس ٢٠٢٢ - ١١:٣٤ بتوقيت غرينتش

من قبو داخل مجمع حكومي في العاصمة كييف يخضع لحراسة مشددة، الرئيس الاوكراني فولودمير زيلينسكي يطالب بضمانات أمنية في حال رفض انضمام بلاده لحلف الأطلسي.

العالم - خاص بالعالم

ينظم طلب زيلينسكي الى جملة مطالب من الغرب اعلنها زيلينسكي تباعا منذ بداية العمليات العسكرية الروسية في اوكرانيا قبل اسبوع كقبول عضويته في الاتحاد الاوروبي وفرض حظر جوي لوقف القوات الجوية الروسية بعد ان انتقد حلفاء اوكرانيا لتركها وحيدة في مواجهة روسيا.

وقال الرئيس الاوكراني فولودمير زيلينسكي: "إذا لم يكونوا مستعدين لدخول أوكرانيا إلى الناتو لأن روسيا لا تريد ذلك، فيجب عليهم تقديم ضمانات أمنية وفورية وقانونية، روسيا ستكون على حدود حلف الاطلسي إذا سقطت اوكرانيا".

زيلينسكي وفي مقابلة صحفية استبعد اجراء جولة محادثات ثانية مع موسكو مقررة الاربعاء طالما ان القصف الروسي متواصل وذلك بعد جولة اولى عقدت الاثنين في منطقة حدودية بين بيلاروسيا وبولندا لم تثمر عن نتائج.

وقال الرئيس الاوكراني فولودمير زيلينسكي: "لا يمكن التفاوض مع الروس أثناء تحليق الطائرات والقصف. نحن مع الحوار، نعم، ولكن أقل ما يجب أن يحدث هو وقف اطلاق النا، عليك ببساطة وقف القصف ثم الجلوس خلف الطاولة لإجراء محادثات".

وفي حين نقلت وكالات انباء عن زيلينسكي قوله إنه مستعد لعقد مفاوضات مع الرئيس الروسي فلادمير بوتين، قال الكرملين ان من السابق لأوانه استخلاص استنتاجات حول إمكانية عقد لقاء بين الرئيسين.

فيما اعتبر رئيس بلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو أنه لا يستبعد إمكانية عقد هكذا لقاء في حال احرزت المفاوضات تقدما.

ياتي هذا فيما تتواصل حملة العقوبات الغربية ضد روسيا، حيث صوت الاتحاد الأوروبي على استبعاد بعضِ البنوك الروسية من النظام المالي العالمي سويفت، كما اقر مشروع قرار يطالب بتوسيع دائرة العقوبات المفروضة على روسيا فيما دعت فرنسا الى عقدِ اجتماع لمجلسِ الدفاعِ الأوروبي ليكون الثالث في غضون اسبوع.

في المقابل اعلنت المسكيك انها لن تشارك في العقوبات على روسيا، كما اكدت فنزويلا دعمها المطلق لموسكو ونددت بالأعمالَ المزعزعة للاستقرار التي يقومُ بها الناتو.

بدورها اكدت تركيا انها تريد الإبقاء على قنوات مفتوحة مع روسيا ولا تريد المشاركة في العقوبات.

روابط ذات صلة

الرئيس الأوكراني بين المطرقة والسندان

شاهد.. هكذا حسم بوتين أمر الرئيس الأوكراني

بالفيديو... زيلنسكي تحت مطرقة بوتين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

وفد ايراني يلتقي برئيس وأعضاء غرفة تجارة حلب.. وهذا ما تم بحثه

بالفيديو.. من خلال تصريحاته الأخيرة.. ما الرسالة التي أراد زيلينسكي إيصالها لموسكو؟

علامات الإصابة بفقر الدم وأفضل طرق الوقاية منه!

بدء عملية التسوية في مركز بلدة تل عرن بريف حلب الشرقي

سيناتور  روسي: وصول أول مرتزقة أجانب إلى أوكرانيا 

شاهد..هل دقة ساعة الحسم لدخول الجيش الروسي الى كييف؟