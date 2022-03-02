من خلال تصريحاته الأخيرة.. ما الرسالة التي أراد زيلينسكي إيصالها لموسكو؟

العالم - خاص بالعالم

ينظم طلب زيلينسكي الى جملة مطالب من الغرب اعلنها زيلينسكي تباعا منذ بداية العمليات العسكرية الروسية في اوكرانيا قبل اسبوع كقبول عضويته في الاتحاد الاوروبي وفرض حظر جوي لوقف القوات الجوية الروسية بعد ان انتقد حلفاء اوكرانيا لتركها وحيدة في مواجهة روسيا.

وقال الرئيس الاوكراني فولودمير زيلينسكي: "إذا لم يكونوا مستعدين لدخول أوكرانيا إلى الناتو لأن روسيا لا تريد ذلك، فيجب عليهم تقديم ضمانات أمنية وفورية وقانونية، روسيا ستكون على حدود حلف الاطلسي إذا سقطت اوكرانيا".



زيلينسكي وفي مقابلة صحفية استبعد اجراء جولة محادثات ثانية مع موسكو مقررة الاربعاء طالما ان القصف الروسي متواصل وذلك بعد جولة اولى عقدت الاثنين في منطقة حدودية بين بيلاروسيا وبولندا لم تثمر عن نتائج.



وقال الرئيس الاوكراني فولودمير زيلينسكي: "لا يمكن التفاوض مع الروس أثناء تحليق الطائرات والقصف. نحن مع الحوار، نعم، ولكن أقل ما يجب أن يحدث هو وقف اطلاق النا، عليك ببساطة وقف القصف ثم الجلوس خلف الطاولة لإجراء محادثات".



وفي حين نقلت وكالات انباء عن زيلينسكي قوله إنه مستعد لعقد مفاوضات مع الرئيس الروسي فلادمير بوتين، قال الكرملين ان من السابق لأوانه استخلاص استنتاجات حول إمكانية عقد لقاء بين الرئيسين.

فيما اعتبر رئيس بلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو أنه لا يستبعد إمكانية عقد هكذا لقاء في حال احرزت المفاوضات تقدما.

ياتي هذا فيما تتواصل حملة العقوبات الغربية ضد روسيا، حيث صوت الاتحاد الأوروبي على استبعاد بعضِ البنوك الروسية من النظام المالي العالمي سويفت، كما اقر مشروع قرار يطالب بتوسيع دائرة العقوبات المفروضة على روسيا فيما دعت فرنسا الى عقدِ اجتماع لمجلسِ الدفاعِ الأوروبي ليكون الثالث في غضون اسبوع.

في المقابل اعلنت المسكيك انها لن تشارك في العقوبات على روسيا، كما اكدت فنزويلا دعمها المطلق لموسكو ونددت بالأعمالَ المزعزعة للاستقرار التي يقومُ بها الناتو.

بدورها اكدت تركيا انها تريد الإبقاء على قنوات مفتوحة مع روسيا ولا تريد المشاركة في العقوبات.