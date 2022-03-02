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كلمة للسيد حسن نصر الله مساء اليوم

كلمة للسيد حسن نصر الله مساء اليوم
الأربعاء ٠٢ مارس ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٣ بتوقيت غرينتش

يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله عند الساعة الثامنة والنصف من مساء اليوم الأربعاء عبر شاشة قناة المنار عن أهم التطورات.

العالم - لبنان

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