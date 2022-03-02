بالفيديو..ارشيف سلطات اوكرانيا في انتهاك حقوق الإنسان

العالم - خاص بالعالم

قال ابو سعيد في حديث لقناة العالم الاخبارية خلال التغطية الخاصة بتطورات اليوم السابع للعملية العسكرية الروسية في اوكرانيا، إن روسيا او اي دولة اخرى لم تقم بالتقدم الى مجلس حقوق الإنسان بورقة تشيير الى وجوب اخذ اجراءات من اجل وضع حد لإنتهاكات حقوق الإنسان في دونباس شرقي اوكرانيا من قبل.

وواضح بان هناك مسؤوليات مزدوجة من الجهات التي تعاني من انتهاكات لحقوق الانسان في اوكرانيا، مشيرا الى ان الحكومة الاوكرانية ،لم تقم بطرح ملف انتهاكات حقوق الانسان في كييف لانها هي الجاني في هذا الملف.

واشار ابوسعيد الى ان انتهاكات حقوق الانسان في اوكرانيا ليست وليدة اللحظة، بل بدأت منذ عام 2014، موضحا الى ان السلطات في اوكرانيا لا تصنف بالديمقراطية، بما تمتلك من ارشيف لعدة انتهاكات سابقة مارستها ضد الشعب الاوكراني،بالاضافة الى وجود مجموعات وعصابات تجول في شوارع اوكرانيا وتقوم بتصفية الحساب مع الذين لا يحبذون السيطرة الاميركية في اوكرانيا، وكذلك هناك مظاهرات قمعت واشخاص وضعوا في السجون دون محاكمات، قمعا للرأي العام.

هذا ويواصل الجيش الروسي لليوم السابع عملياته العسكرية في اوكرانيا، مكثفا استهدافه للمراكز العسكرية، فيما أظهرت صور الأقمار الصناعية تقدمه نحو العاصمة كييف.



وأعلن الجيش الأوكراني أن قوات روسية محمولة جوا نفذت فجر الأربعاء إنزالا في خاركيف شرقي البلاد، وقال إن المدينة تشهد قتالا عنيفا بين الطرفين.

من جهتها أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها سيطرت بالكامل على مدينة خيرسون المحاذية للقرم، مشيرة الى تدمير أكثر من الف وخمسمئة من البنية التحتية الاوكرانية.كما استهدف سلاح الجو الروسي مراكز عسكرية في مدينة بورودينكا القريبة عن العاصمة كييف.

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