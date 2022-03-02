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شمخاني: نكث واشنطن لعهودها وانفعال الاوروبيين يجعل من الضروري ان يكون الاتفاق يتمتع بالتزامات يمكن الاتكاء عليها الى جانب الاتزان والاستدامة

الأربعاء ٠٢ مارس ٢٠٢٢ - ٠٨:٥٢ بتوقيت غرينتش

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