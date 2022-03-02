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شمخاني: الاستراتيجية الرئيسية لإيران الى جانب الغاء الحظر هي التركيز على اعتماد آليات لابطال مفعول الحظر وقد انجزنا حتى الآن خطوات جيدة

الأربعاء ٠٢ مارس ٢٠٢٢ - ٠٨:٥٢ بتوقيت غرينتش

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