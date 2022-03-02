وصفة سحرية بسيطة تحمي القلب من القاتل الأكبر!

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الموقع يقول (cobizmagتعد أمراض القلب السبب الرئيسي للوفاة في الولايات المتحدة ، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في أمريكا.

من خلال اتباع ممارسات يومية بسيطة ، يمكنك تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب وزيادة العمر الافتراضي ، بما في ذلك:

الإقلاع عن التدخين: ليس من السهل الإقلاع عن هذه العادة السيئة ، رغم أنها السبب الرئيسي لأمراض القلب والأوعية الدموية ، مثل النوبات القلبية.

وفقًا للأرقام الصادرة عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ، فإن واحدة من كل أربع وفيات بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية ناتجة عن التدخين.

قد يحتاج الشخص إلى دعم صديق أو أحد أفراد أسرته ، والذي يمكنه مساعدتك على البقاء إيجابيًا والاستمرار في تغيير الأنشطة ، مثل دعوتك للتنزه في الحديقة بالقرب من منزلك بدلاً من تدخين سيجارة.

النشاط البدني: لقد كتب الكثير عن أهمية النشاط البدني لصحة الجسم بشكل عام والقلب بشكل خاص ، لكن الكثيرين يتكاسلون في الانخراط في هذا النشاط بسبب القلق وطبيعة الحياة الأسرية.

بغض النظر عن المخاوف ، فمن الأفضل أن يمارس الشخص نشاطًا بدنيًا ، حتى لو كان بسيطًا ، مثل ركوب الدراجات أو المشي.

يوصى بالقيام بأنشطة صغيرة تؤدي إلى تغييرات في الحياة اليومية ، مثل صعود السلالم بدلاً من استخدام المصاعد.

وفقًا لجمعية القلب الأمريكية ، فإن النشاط البدني المنتظم والشديد يقلل من أمراض القلب بنسبة 30-40٪.