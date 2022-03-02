ايران والعراق يبحثان الاشكاليات القانونية في اكمال معاملات عوائل الشهداء

العالم-العراق

وذكر مجلس القضاء في بيان، أن "رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان أستقبل نائب رئيس جمهورية ايران الاسلامية ورئيس مؤسسة الشهداء امير حسين قاضي والوفد المرافق له وبحث الجانبين الاشكاليات القانونية في اكمال معاملات عوائل الشهداء وحضر اللقاء عبد الاله النائلي رئيس مؤسسة الشهداء في العراق".

وكان رئيس مؤسسة الشهيد وشؤون المضحين الايرانية امير حسين قاضي زادة هاشمي قد وصل الى بغداد مساء الاثنين في زيارة رسمية تلبية لدعوة من نظيره العراقي.

ويوم امس وقعت مؤسسة الشهيد وشؤون المضحين الايرانية ومؤسسة الشهداء العراقية اتفاقية للتعاون المشترك في بغداد برعاية قاضي زادة هاشمي والنائلي.