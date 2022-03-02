باحث سياسي.اميركا هي الإرهاب الاكبر في العالم

العالم - خاص بالعالم

قال نصور في حديث لقناة العالم الاخبارية خلال التغطية الخاصة بتطورات اليوم السابع للعملية العسكرية الروسية في اوكرانيا، إنخروج روسيا من الامم المتحدة يتجاج الى تغيير قانوني في مواثيق وديباجة الامم المتحدة.

واضاف ان خروج روسيا من الامم المتحدة يحتاج الى اجراءات طويلة الامد حتى يتم تغيير هيكل اعضاء مجلس الامن الدولي، وثم يتسطيع مجلس الامن التصويت على ان روسيا خارج الامم المتحدة، مؤكدا على ان من حق روسيا الشرعي ان تكون قوى عظمة في المنطقة، وقرار مجلس الامن لايؤثر على قدرة روسيا، مشيرا الى ان اميركا هي الارهاب الاكبر في العالم.

هذا ويواصل الجيش الروسي لليوم السابع عملياته العسكرية في اوكرانيا، مكثفا استهدافه للمراكز العسكرية، فيما أظهرت صور الأقمار الصناعية تقدمه نحو العاصمة كييف.



وأعلن الجيش الأوكراني أن قوات روسية محمولة جوا نفذت فجر الأربعاء إنزالا في خاركيف شرقي البلاد، وقال إن المدينة تشهد قتالا عنيفا بين الطرفين.

من جهتها أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها سيطرت بالكامل على مدينة خيرسون المحاذية للقرم، مشيرة الى تدمير أكثر من الف وخمسمئة من البنية التحتية الاوكرانية.كما استهدف سلاح الجو الروسي مراكز عسكرية في مدينة بورودينكا القريبة عن العاصمة كييف.

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