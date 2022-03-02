الأربعاء ٠٢ مارس ٢٠٢٢
١٠:٢٣ GMT
فارسی
البث المباشر

لافروف: اوكرانيا تماطل في استئناف المحادثات بإيعاز من واشنطن

الأربعاء ٠٢ مارس ٢٠٢٢ - ٠٩:٥٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

قائد الجيش الايراني يؤكد اهمية تعزيز القدرات الدفاعية

بالفيديو.. باحث سياسي.اميركا هي الإرهاب الاكبر في العالم

المبعوث الخاص لحقوق الانسان لدى الأمم المتحدة يتحدث لقناة العالم عن.. بالفيديو..ارشيف سلطات اوكرانيا في انتهاك حقوق الإنسان

توكاييف يدعو إلى تعزيز الأمم المتحدة وتوطيد دورها

شمخاني: استراتيجية البلاد الرئيسية هي التركيز على إيجاد آليات لتحييد أدوات الحظر

روسيا توقف إمدادات الصلب لأوروبا