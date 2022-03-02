خبير: الغرب يريد تحويل أوكرانيا حرب استنزاف لروسيا

العالم - خاص بالعالم

واوضح حجازي في حديث لقناة العالم الاخبارية خلال التغطية الخاصة بتطورات اليوم السابع للعملية العسكرية الروسية في اوكرانيا، آن شركاء أوكرانيا يريدون تحويلها الى ساحة نزال مع روسيا دون أن يتدخلوا عسكريا أو يدفعوا الثمن.

واضاف أن روسيا عبر التحرك الميداني ستعمل على فرض شروطها الخاصة بامنها القومي، ولا خيارات امام اوكرانيا الا قبول الشروط الروسية أو استمرار الحرب.

هذا ويواصل الجيش الروسي لليوم السابع عملياته العسكرية في اوكرانيا، مكثفا استهدافه للمراكز العسكرية، فيما أظهرت صور الأقمار الصناعية تقدمه نحو العاصمة كييف.



وأعلن الجيش الأوكراني أن قوات روسية محمولة جوا نفذت فجر الأربعاء إنزالا في خاركيف شرقي البلاد، وقال إن المدينة تشهد قتالا عنيفا بين الطرفين.

من جهتها أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها سيطرت بالكامل على مدينة خيرسون المحاذية للقرم، مشيرة الى تدمير أكثر من الف وخمسمئة من البنية التحتية الاوكرانية.كما استهدف سلاح الجو الروسي مراكز عسكرية في مدينة بورودينكا القريبة عن العاصمة كييف.

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