الأربعاء ٠٢ مارس ٢٠٢٢
١١:٥١ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 02-03-2022

الأربعاء ٠٢ مارس ٢٠٢٢ - ١٠:٥٦ بتوقيت غرينتش

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 03-01-2022

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 03-01-2022

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 01-03-2022

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

وفد ايراني يلتقي برئيس وأعضاء غرفة تجارة حلب.. وهذا ما تم بحثه

بالفيديو.. من خلال تصريحاته الأخيرة.. ما الرسالة التي أراد زيلينسكي إيصالها لموسكو؟

علامات الإصابة بفقر الدم وأفضل طرق الوقاية منه!

بدء عملية التسوية في مركز بلدة تل عرن بريف حلب الشرقي

سيناتور  روسي: وصول أول مرتزقة أجانب إلى أوكرانيا 

شاهد..هل دقة ساعة الحسم لدخول الجيش الروسي الى كييف؟