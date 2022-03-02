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إيران وقطر تعقدان الاجتماع الـ16 لأمن السواحل والحدود

إيران وقطر تعقدان الاجتماع الـ16 لأمن السواحل والحدود
الأربعاء ٠٢ مارس ٢٠٢٢ - ١١:١٦ بتوقيت غرينتش

عقد بالدوحة الاثنين، الاجتماع الدوري السادس عشر لمديري أمن السواحل والحدود في الجمهورية الإسلامية الإيرانية ودولة قطر وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بأمن السواحل بين البلدين.

العالم - ايران

وافادت وكالة الانباء القطرية "قنا" انه ترأس الجانب الإيراني في الاجتماع العميد أحمد علي كودرزي قائد حرس الحدود، فيما ترأس الجانب القطري العميد ناصر جبر النعيمي المدير العام لأمن السواحل والحدود بوزارة الداخلية.

ويأتي الاجتماع الدوري في إطار الاتفاقية التي أبرمت بين ايران ودولة قطر للتنسيق بين البلدين في الموضوعات الأمنية المتعلقة بالوسائط البحرية وغيرها من الموضوعات التي تخص أمن السواحل والحدود.

يذكر ان رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله ابراهيم رئيسي زار الدوحة قبل فترة تلبية لدعوة رسمية من امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للمشاركة في اجتماع القمة للدول المصدرة للغاز واجراء محادثات ثنائية حول تطوير العلاقات بين البلدين ومناقشات القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتم في ختام المحادثات الثنائية توقيع 14 وثيقة للتعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

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