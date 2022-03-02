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هذا ما أكد عليه صالح ونائب الرئيس الإيراني خلال لقائهما في بغداد

هذا ما أكد عليه صالح ونائب الرئيس الإيراني خلال لقائهما في بغداد
الأربعاء ٠٢ مارس ٢٠٢٢ - ١١:١٧ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس الجمهورية العراقية، برهم صالح، ومساعد الرئيس الإيراني رئيس مؤسسة الشهيد، امير حسين قاضي زادة هاشمي، الأربعاء، على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.

العالم-العراق

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية العراقية، أن “رئيس الجمهورية برهم صالح، اِستقبل في قصر السلام ببغداد، مساعد الرئيس الإيراني رئيس مؤسسة الشهداء الإيرانية أمير حسين قاضي زاده هاشمي”.

وتابع البيان، أنَّ “هاشمي نقل تحيات الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إلى الرئيس برهم صالح، فيما حمّل الرئيس صالح، تحياته إلى الرئيس الإيراني”.

وأضاف، أنه “جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية المتينة بين البلدين الجارين، وأهميتها للشعبين الصديقين بما يخدم البلدين وكل المنطقة”.

وأشار إلى، أنه “تم التأكيد في اللقاء، على ضرورة تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، وتبادل الخبرات في مختلف القطاعات وتفعيل التفاهمات والاتفاقات المبرمة بين الجانبين في مختلف المجالات عبر الخطط والمشاريع الاستثمارية والخدمية الموضوعة في هذا الصدد”.

وأكد أمير حسين قاضي زادة هاشمي، خلال اللقاء، “دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية للعراق في مختلف المجالات، والسعي لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وبما يخدم مصالح الشعبين الصديقين”.

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