سقوط خيرسون وحصار كييف وقصف خاركييف .. لحظة بلحظة

العالم- روسيا

وأظهرتْ صورٌ للأقمارِ الصناعية رتلاً عسكرياً روسياً يمتد لأكثرَ من ستين كيلومتراً يتقدم نحو العاصمةِ الأوكرانية كييف.

ووسط تشديد العقوبات الغربية على الإقتصاد الروسي، كان أخرها قرار أوروبا حذف 7 بنوك روسية من نظام "سويفت"، أعلن عملاق الإقتصاد الأسيوي، أن الصين لن تنضم إلى العقوبات المفروضة على روسيا.

بالمقابل تعهد الرئيس الأميركي جو بايدن، بأن يدفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ثمن الحرب في أوكرانيا على المدى الطويل حتى لو حقق مكاسب في ساحة المعركة.

في السياق قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو أنّه أمر بنشر قوات إضافية في جنوب البلاد، على الحدود مع أوكرانيا. مؤكدا أنّ بلاده لن تشارك في الهجوم على أوكرانيا.

هذا و صرح وزير الخارجية الروسي لاوروف، أن توسع حلف الناتو يزيد من أخطار نشوب حرب واسعة النطاق بما فيها الحرب النووية

من جهته طالب الرئيس الاوكراني فلودومير زيلينسكي الدولَ الاوروبية باثباتِ موقفِها من دعمِ بلادِه وقبولِ عضويتِها في الاتحادِ الاوروبي. في وقت ابدت فيه قادة الاتحاد موقفا خجولا من الطلبِ الاوكراني، فيما اكدت روسيا اَنّ العقوباتِ الغربيةَ لن تجبرَها على تغييرِ موقفِها من القضيةِ الاوكرانية.

وكانت مصادر كشفت اَنّ الجولةَ الثانية من المفاوضاتِ بين كييف وموسكو قد تنطلق اليوم الاربعاء .

في ما يلي أهم الأحداث للحرب في أوكرانيا..

- المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية: الوضع في أوكرانيا معقد ويصعب فهمه

- أوبك بلس تؤكد التزامها بالخطة الحالية لزيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميا الشهر القادم

- الخارجية البيلاروسية: تعليق الولايات المتحدة عمل سفارتها في مينسك يغلق قنوات الحوار

-رئيس الوزراء البريطاني: سنبذل قصارى جهدنا لتسريع شحن الأسلحة الدفاعية إلى أوكرانيا

-حظر وسائل الإعلام الروسية في الاتحاد الأوروبي يدخل حيز التنفيذ ويشمل وكالة سبوتنيك وقناة روسيا اليوم

-القوات الجوية الأوكرانية: إسقاط مقاتلتين روسيتين خلال معركة جوية ضارية في سماء كييف

- إطلاق صفارات الإنذار في كييف

- المستشار الألماني: التوصل إلى اتفاق في محادثات فيينا "لا يحتمل مزيدا من التأجيل"

-لافروف: روسيا لن تسمح لأوكرانيا بامتلاك أسلحة نووية

-مجلس مدينة ماريوبول الأوكرانية: المدينة الواقعة في جنوب البلاد لا تزال تحت السيطرة الأوكرانية لكنها تخوض معارك شرسة مع القوات الروسية

- القوات الانفصالية في اقليم دونيتسك تستعيد السيطرة على 37 بلدة وتدخل إلى مدينة فولنوفاخا وتواصل معاركها على مشارف ماريوبول

- الرئيس الأوكراني: موسكو لن تستطيع السيطرة على أوكرانيا بالقنابل والضربات الجوية

- وزير الدفاع الأوكراني يقول إن بلاده ستتلقى صواريخ ستينجر وجافلين من الخارج بالإضافة إلى شحنة أخرى من طائرات مسيرة تركية

- الرئيس الأوكراني: مقتل حوالي 6 آلاف روسي خلال ستة أيام من الحرب

- ألمانيا تعلن استعدادها للتعامل مع أي توقف لصادرات الغاز من روسيا

- الدفاع الروسية: القوات الروسية تسيطر بالكامل على مركز خيرسون في أوكرانيا

- أ ف ب: قوات روسية محمولة جوّاً تنفذ إنزالا في خاركيف

- جو بايدن: سوف نغلق المجال الجوي على الطيران الروسي

- جو بايدن: قواتنا لم تذهب إلى أوروبا ولم تنضم إلى النيتو للقتال مع روسيا

- مادورو يعبّر لبوتين عن دعمه القوي للعمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا

- وزير الخارجية التركي يقول إن بلاده لا ترغب بالمشاركة في العقوبات ضد روسيا