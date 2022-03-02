شاهد..هل دقة ساعة الحسم لدخول الجيش الروسي الى كييف؟

العالم - خاص بالعالم

احياء بكاملها لم تعد صالحة للسكن في خاركوف، والسلطات الاوكرانية تتحدث عن عشرات الضحايا، النيران التهمت مراكز الشرطة الأوكرانية وسط المدينة، ووسائل اعلامية اكدت ان الغارات الروسية طالت كلية المدرعات ومراكز عسكرية ومدرعات للجيش الاوكراني.

الى الجنوب من خاركوف في شرق البلاد، كان الانفصاليون في لوغانسك ودونيتسك، يخوضون بجانب القوات الروسية معارك عنيفة مع القوات الاوكرانية، انتهت حصيلتها الاولية بالسيطرة على 37 بلدة بعمق 75 كيلومترا، واربعين تجمعا سكنيا.

اما في المحور الجنوبي وتحديدا في مدينة خيرسون، اقتحمت الدبابات والاليات الروسية ليلا مركز المدينة وفي الصباح اعلن أنها باتت بالكامل تحت السيطرة الروسية.

جارتا خيرسون مدينتا اوديسا وماريوبول هما ايضا باتتا محاصرتين والمدرعات الروسية تحيط بهما، ليصبح بذلك الساحل الأوكراني على طول بحر آزوف معزولا بالكامل عن القوات الاوكرانية وتحت سيطرة موسكو.

محور مدينة سومي هو الاخر شهد قصفا روسيا مركزا، ووفقا لتقارير الانفصاليين فإن القصف على الوحدات العسكرية خلف عشرات القتلى من الجنود الاوكرانيين.

اما العاصمة كييف فأصوات الانفجارات لم تفارقها، وبرج التلفزيون فيها ما عاد صالحا للبث بعد تلقيه اصابة مباشرة.

التحركات الروسية الان تشير الى انها تعمد لتطويق العاصمة من الشمال والشمال الغربي، حسبما اكدت الاركان الاوكرانية، ويبدو ان ساعة اقتحام كييف تقترب مع اقتراب اكبر رتل عسكري روسي بطول ستين كيلومترا من العاصمة.

صور الاقمار الصناعية، تظهر بوضوح مدى ضخامة هذا الرتل والذي يدلل على عزيمة روسية واضحة لاقتحام كييف.