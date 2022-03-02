الأربعاء ٠٢ مارس ٢٠٢٢
٠٢:٥٦ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

استمرار تدفق اللاجئين الفارين من أوكرانيا إلى دول الجوار

الأربعاء ٠٢ مارس ٢٠٢٢ - ٠٢:٠٨ بتوقيت غرينتش

لليوم السابع على التوالي يتوافد اللاجئون الفارون من الحرب المندلعة في اوكرانيا على حدود الدول الاخرى المجاورة.

العالم - خاص بالعالم

الامم المتحدة قالت ان عدد اللاجئين الفارين من أوكرانيا ارتفع إلى 836 ألف شخص حتى الأول من آذار/مارس.

وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أن من بين اللاجئين الفارين من الحرب اكثر من 453 ألفا وجدوا ملاذا في بولندا.

وقال تشارلز مايكل رئيس المجلس الأوروبي:"يمكننا أن نشعر بضيق أم أو جدة تركت أقاربها هناك تحت القنابل، نحن متحدين للغاية ومصممون على النظر في جميع الوسائل الكفيلة بإيقاف الحرب. نعمل على تقديم دعم إنساني ملموس وعملي. وتنظيم الحدود بطريقة تقبل الأشخاص الفارين من الحرب والقنابل بطريقة كريمة".

وبحسب الإحصاءات، تأتي المجر في المرتبة الثانية مع استضافتها مائة وستة عشر ألفا بما نسبته اربعة عشر في المئة من عددهم الإجمالي.

وتستضيف سلوفاكيا من جانبها 67 ألف لاجئ، أو ثمانية بالمئة من اللاجئين. وأعلنت الأمم المتحدة عن وجود مليون نازح داخليا في أوكرانيا.

وقال لاجيء:"نحن سعداء جدا لوجودنا، الطريق كان بعيد جدا عن كييف إلى المجر، أمضينا ما يقرب من خمسة أيام على الطريق، وكان الأمر كما لو كان هناك تفجيرات أو إطلاق نار كل يوم تقريبا، لكننا تمكنا أخيرا من الوصول إلى هنا".

وأعلنت الأمم المتحدة رفضها للعنصرية التي تحصل على الحدود الأوكرانية ضد بعض الرعايا الأجانب الذين يحاولون الفرار من أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن الأمين العام يرفض أي شكل من أشكال التمييز على أساس العرق أو الدين أو القومية في سياق هذا الصراع، وكذلك في ما يتعلق بمعاملة الأشخاص الذين يحاولون مغادرة أوكرانيا بحثا عن ملجأ في بلد آخر.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

الامارات تعلق مذكرة التفاهم مع اوكرانيا بشأن الغاء التأشيرة

خبير: الغرب يريد تحويل أوكرانيا حربا استنزافية لروسيا

وصول الدفعة الاولى من اللبنانيين الموجودين في اوكرانيا

ارشيف سلطات اوكرانيا يحوي انتهاكا لحقوق الإنسان في دونباس

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. مجلس الأمن الدولي مرةً أخرى أمام انتقاد يمني واسع..لهذا السبب

تشاهدون هذه الليلة في برنامج مع الحدث.. الحرب في اوكرانيا واصطفافات العالم حولها

ملك البحرين في الرياض للقاء الملك السعودي

بالفيديو.. إرتقاء 3 شهداء فلسطينيين برصاص الإحتلال فى بيت لحم

مليلية: 2500 مهاجر حاولوا دخول الجيب الإسباني من المغرب

العراق.. المحكمة الاتحادية العليا تلغي لجنة شكلها الكاظمي لمكافحة الفساد