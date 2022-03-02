استمرار تدفق اللاجئين الفارين من أوكرانيا إلى دول الجوار

العالم - خاص بالعالم

الامم المتحدة قالت ان عدد اللاجئين الفارين من أوكرانيا ارتفع إلى 836 ألف شخص حتى الأول من آذار/مارس.

وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أن من بين اللاجئين الفارين من الحرب اكثر من 453 ألفا وجدوا ملاذا في بولندا.



وقال تشارلز مايكل رئيس المجلس الأوروبي:"يمكننا أن نشعر بضيق أم أو جدة تركت أقاربها هناك تحت القنابل، نحن متحدين للغاية ومصممون على النظر في جميع الوسائل الكفيلة بإيقاف الحرب. نعمل على تقديم دعم إنساني ملموس وعملي. وتنظيم الحدود بطريقة تقبل الأشخاص الفارين من الحرب والقنابل بطريقة كريمة".



وبحسب الإحصاءات، تأتي المجر في المرتبة الثانية مع استضافتها مائة وستة عشر ألفا بما نسبته اربعة عشر في المئة من عددهم الإجمالي.

وتستضيف سلوفاكيا من جانبها 67 ألف لاجئ، أو ثمانية بالمئة من اللاجئين. وأعلنت الأمم المتحدة عن وجود مليون نازح داخليا في أوكرانيا.



وقال لاجيء:"نحن سعداء جدا لوجودنا، الطريق كان بعيد جدا عن كييف إلى المجر، أمضينا ما يقرب من خمسة أيام على الطريق، وكان الأمر كما لو كان هناك تفجيرات أو إطلاق نار كل يوم تقريبا، لكننا تمكنا أخيرا من الوصول إلى هنا".



وأعلنت الأمم المتحدة رفضها للعنصرية التي تحصل على الحدود الأوكرانية ضد بعض الرعايا الأجانب الذين يحاولون الفرار من أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن الأمين العام يرفض أي شكل من أشكال التمييز على أساس العرق أو الدين أو القومية في سياق هذا الصراع، وكذلك في ما يتعلق بمعاملة الأشخاص الذين يحاولون مغادرة أوكرانيا بحثا عن ملجأ في بلد آخر.

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