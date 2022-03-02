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السيد نصر الله يستقبل وزير الثقافة الإيراني

السيد نصر الله يستقبل وزير الثقافة الإيراني
الأربعاء ٠٢ مارس ٢٠٢٢ - ٠١:٣٨ بتوقيت غرينتش

إستقبل الأمين العام لحزب الله لبنان السيد حسن نصرالله، وزير الثقافة الإيراني محمدمهدي إسماعيلي والوفد المرافق له.

العالم - إيران

واستقبل سماحته وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي الإيراني ‏والوفد المرافق له بحضور سفير الجمهورية الإسلامية في لبنان ‏محمدجلال فيروزنيا حيث جرى التباحث في أجواء زيارة ‏السيد الوزير والوفد المرافق له إلى لبنان والأنشطة واللقاءات التي ‏عقدها وآفاق التعاون الثقافي والعلمي بين البلدين.

‏وحسب ما أعلنت العلاقات الإعلامية في حزب الله بحث الطرفان في آفاق التعاون الثقافي والعلمي بين إيران و لبنان .

ووصل وزير الثقافة والإيراني السبت إلى لبنان للمشاركة في الأسبوع الثقافي الإيراني الذي يقام بهدف توسيع العلاقات الثقافية والفنية بين البلدين.

وقال محمد مهدي إسماعيلي في مراسم الاسبوع الثقافي الإيراني التي أقيمت تحت عنوان "أيام الفجر الثقافية" بالتزامن مع ذكرى عيد المبعث النبوي الشريف في بيروت، قال إن الثقافة تلعب دورا كبيرا في إقامة العلاقات ملفتا أن هوية أي دولة تعود إلى ثقافتها كونها تجسد تجارب الشعب وما يعرفه من حقيقة دول أخرى.

وأشار في كلمته في المراسم التي حضرها أيضا وزير الثقافة اللبناني، إلى ميزات الثقافية الفريدة التي يتمتع بها كل من إيران ولبنان بما فيها الدوافع الأخلاقية وأكد أن الدوافع الأخلاقية والمعنوية حاضرة في جميع الأحداث الثقافية والفنية لدى البلدين.

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