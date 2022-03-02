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دول الاتحاد الأوروبي تستبعد 7 مصارف روسية من نظام "سويفت" لكنها تستثني مؤسستين ماليتين مرتبطتين بتسديد دفعات الغاز والنفط الروسيين

الأربعاء ٠٢ مارس ٢٠٢٢ - ١٢:٥٥ بتوقيت غرينتش

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